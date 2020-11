Commisso sul Franchi: “Se pensano che sia un monumento usino i soldi di altri”

Altri passaggi della lunghissima chiacchierata di Rocco Commisso con Lady Radio (LEGGI TUTTO): “Lo stadio? E’ una porcheria, ho letto pareri di grandi professori che però non conoscono niente del Franchi. Qualcuno mi ha chiamato Attila perchè Rocco vuole distruggere, ma vuole anche ricostruire come sta facendo a Bagno a Ripoli per il centro sportivo. Lo stadio si deve azzerare, come è stato fatto per lo Yankee Stadium e rifarlo da nuovo, se vogliono usare i miei soldi, altrimenti con i loro soldi possono fare cosa vogliono. Parlano del Franchi come un monumento, della necessità di mantenere molti elementi. C’è il rischio che lo stadio nuovo non si faccia. Se me ne andrò se non mi fanno fare lo stadio? Non lo so, si vedrà in futuro. La verità è che nel lungo periodo la Fiorentina vivacchierà se non mi fanno incrementare i ricavi. Ci sono anche ipotesi alternative, qualcuno mi ha chiamato anche da Campi per propormi un’altra area di 100 ettari, sono tutte alternative con pro e con contro, valutiamo una situazione per volta. Se il ministro Franceschini pensa che il Franchi sia un monumento non avranno problemi a trovare investitori che mettano i loro soldi per le bellezze di Firenze”.