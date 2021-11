Rocìo: “Mayoral, Fiorentina pronta all’offerta. Ecco le condizioni del Real”

La giornalista spagnola: "Mayoral sarebbe contento di venire a Firenze perché apprezza il gioco di Italiano, ma attenzione al Crystal Palace"

Rocìo Rodriguez, ospite oggi pomeriggio di Radio Bruno, ha parlato commentato brevemente la prestazione viola a Torino aggiungendo novità importanti circa il possibile trasferimento di Borja Mayoral a Firenze. Queste le sue parole: "Bisogna capire perché la Fiorentina non sia riuscita ad ammazzare la Juventus, potenzialmente potevano fare 2-3 gol ma nella realtà hanno fatto fatica a tirare in porta. Mi sembra che Vlahovic non s'inca**i come in passato, a Torino l'ho visto anche troppo tranquillo".