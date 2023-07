Rinnovo Castrovilli, contatti fitti: avanti insieme o subito sul mercato

Non siamo al prendere o lasciare, ma è chiaro che da qui in avanti s’impongono i tempi di una decisione che non vadano troppo in là. Tempi e decisione. Per capire, come scrive Il Tirreno, se Gaetano Castrovilli resta un calciatore della Fiorentina e, anzi, ne diventa un elemento portante della squadra del presente-futuro o se invece entra nella lista dei partenti come risorsa sul mercato. Questo perché il contratto del centrocampista pugliese scade a fine giugno 2024 e come tutti gli accordi che entrano nell’ultimo anno di durata sono oggetto di una trattativa precisa. Come quella che c’è tra il club viola e il numero 10: o rinnovo o cessione per evitare uno svincolo a parametro zero, che sarebbe quanto mai doloroso economicamente e anche affettivamente.