Ranieri convince tutti: tutto fatto per il rinnovo del difensore

Il Corriere dello Sport segue il filo dato in esclusiva da Violanews.com. Infatti, è invece in dirittura d’arrivo l’accordo per il rinnovo di Luca Ranieri, il difensore a cui Vincenzo Italiano ha dato sempre più fiducia nell’ultima stagione, fino a fargli disputare le semifinali e la finale di Conference League da titolare. L’attuale scadenza è, anche in questo caso nel giugno del 2024, però le parti si stanno mettendo d’accordo per prolungare per altri due o tre anni. Potrebbe quindi essere 2026, con opzione sul 2027.