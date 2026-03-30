Il giornalista Ivan Zazzaroni, durante il Pentasport di Radio Bruno, ha parlato così della situazione in casa Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Zazzaroni sicuro: “Fiorentina il più grande spreco degli ultimi 10 anni”
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Zazzaroni sicuro: “Fiorentina il più grande spreco degli ultimi 10 anni”
Le parole del giornalista, Ivan Zazzaroni, sulla situazione in casa Fiorentina e sui prossimi impegni viola
Baldini, il ct dell'Under 21, mi ha detto che Ndour è un grandissimo calciatore: ha tutto. Perché non è titolare alla Fiorentina? In Italia non sviluppiamo le caratteristiche positive. La Fiorentina è il più grande spreco degli ultimi 10 anni. La squadra, presa individualmente, è forte; poi ci sono stati infortuni importanti, però la rosa è di qualità. Si è incartata fin dall'inizio: Vanoli ha rifatto la preparazione e i risultati si vedono. Conference? La salvezza pian piano sta arrivando, per questo credo che la Fiorentina abbia gli strumenti per arrivare fino in fondo in Europa. Non si abbandona mai una competizione europea, per questo credo debba passare il turno col Crystal Palace.
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