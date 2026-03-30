Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Amerini: “Kean meno coinvolto quest’anno. Vanoli? Paratici vorrà un suo tecnico”

news viola

Amerini: “Kean meno coinvolto quest’anno. Vanoli? Paratici vorrà un suo tecnico”

Amerini: “Kean meno coinvolto quest’anno. Vanoli? Paratici vorrà un suo tecnico” - immagine 1
Le parole di Daniele Amerini in vista della trasferta di Verona
Alessio Vannini

L'ex centrocampista, Daniele Amerini, ha commentato a Radio Bruno il momento della Fiorentina di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole:

"Vanoli da calciatore era più tranquillo di adesso; aveva una grande forza fisica, ma la determinazione gli è rimasta uguale. La partita di sabato è da non sbagliare per non rovinare quanto di buono fatto ultimamente. È una gara che non ha il fascino di quella con l'Inter, però ho molta più fiducia nella Fiorentina rispetto a qualche tempo fa. E questo è uno dei grandi meriti di Vanoli: è stato bravo nel farsi seguire dai ragazzi."

Il futuro?

—  

"Vediamo le prossime settimane. Credo che soltanto dei risultati incredibili potrebbero confermarlo. Paratici vorrà, molto probabilmente, portare un suo allenatore. C'è il tempo e ci sono le competizioni per far cambiare idea alla dirigenza viola; in caso contrario, potrà trovare posto su altre panchine italiane."

Kean?

—  

"L'ho visto molto determinato come atteggiamento, più di come l'ho visto a Firenze finora. Sta a lui mettersi la Fiorentina sulle spalle come la scorsa stagione. Abbiamo visto due Kean diversi: la parte finale di stagione potrà garantirgli anche un futuro migliore. La Fiorentina ha giocato meno per lui in questa stagione e l'ho visto meno coinvolto."

Leggi anche
30° minuto, segui la diretta su Violanews dalle 19:30. L’ospite di questa sera
Bocci: “Kean a Firenze è un re, nei grandi club al primo errore finisci in panchina”

© RIPRODUZIONE RISERVATA