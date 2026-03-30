L'ex centrocampista, Daniele Amerini, ha commentato a Radio Bruno il momento della Fiorentina di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole:
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Amerini: “Kean meno coinvolto quest’anno. Vanoli? Paratici vorrà un suo tecnico”
"Vanoli da calciatore era più tranquillo di adesso; aveva una grande forza fisica, ma la determinazione gli è rimasta uguale. La partita di sabato è da non sbagliare per non rovinare quanto di buono fatto ultimamente. È una gara che non ha il fascino di quella con l'Inter, però ho molta più fiducia nella Fiorentina rispetto a qualche tempo fa. E questo è uno dei grandi meriti di Vanoli: è stato bravo nel farsi seguire dai ragazzi."
Il futuro?—
"Vediamo le prossime settimane. Credo che soltanto dei risultati incredibili potrebbero confermarlo. Paratici vorrà, molto probabilmente, portare un suo allenatore. C'è il tempo e ci sono le competizioni per far cambiare idea alla dirigenza viola; in caso contrario, potrà trovare posto su altre panchine italiane."
Kean?—
"L'ho visto molto determinato come atteggiamento, più di come l'ho visto a Firenze finora. Sta a lui mettersi la Fiorentina sulle spalle come la scorsa stagione. Abbiamo visto due Kean diversi: la parte finale di stagione potrà garantirgli anche un futuro migliore. La Fiorentina ha giocato meno per lui in questa stagione e l'ho visto meno coinvolto."
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