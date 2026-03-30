Amerini: “Kean meno coinvolto quest’anno. Vanoli? Paratici vorrà un suo tecnico”

"Vanoli da calciatore era più tranquillo di adesso; aveva una grande forza fisica, ma la determinazione gli è rimasta uguale. La partita di sabato è da non sbagliare per non rovinare quanto di buono fatto ultimamente. È una gara che non ha il fascino di quella con l'Inter, però ho molta più fiducia nella Fiorentina rispetto a qualche tempo fa. E questo è uno dei grandi meriti di Vanoli: è stato bravo nel farsi seguire dai ragazzi."