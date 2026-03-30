Brovarone: “Solomon è un Pizarro di movimento. Vanoli? Andrei su Sarri”

Il commento di Bernardo Brovarone al Pentasport di Radio Bruno

Alessio Vannini 30 marzo 2026 (modifica il 30 marzo 2026 | 19:32)

Il giornalista Bernardo Brovarone ha commentato alcuni temi caldi in casa Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport:

"Dodò è un giocatore molto utile nelle gare internazionali. Non siamo troppo organizzati per sostituirlo in quel ruolo. E' un calciatore altalenante, però rimane utile per la Fiorentina. Per me potrebbe giocare in molti top club. La sua situazione contrattuale con i viola è difficile e non so perché non si sia ancora arrivati a una soluzione. Per fortuna l'infortunio non è grave; speriamo possa finire la stagione con prestazioni di livello come quelle delle ultime settimane. Tatticamente, a volte, si lascia andare a delle distrazioni madornali."

Kean — "In nazionale ha segnati tantissimo. La cosa che mi sorprende di questo ragazzo è la duttilità. Con l'Italia la punta la fa Retegui. Il gol è una vera e propria opera d'arte. Kean è un ragazzo atipico e delicato psicologicamente, oltre che molto sano. Ha sofferto molto la mancanza dei gol nella prima parte di stagione. Anche le polemiche fuori dal campo e nello spogliatoio. Io credo che lui non voglia restare alla Fiorentina. Mi sembra che non sia in totale sintonia con la tifoseria. In più magari vorrà fare un salto in alto in carriera. Oggi in nazionale è come se ritrovasse una luce diversa. Ovviamente è soltanto una mia sensazione."

Il futuro di Vanoli — "Io farei giocare Comuzzo al posto di Dodò. Non metterei Solomon a destra: lo vedrei bene come mezzala offensiva, per me è un Pizarro di movimento. È un giocatore potente, che fa gol; non è un vero e proprio esterno. Potrebbe coprire uno dei problemi di questa Fiorentina in mezzo al campo. Vanoli? Sta facendo quello che gli è stato chiesto e non era per niente scontato. È entrato in un momento difficilissimo. Apprezzo la sua umiltà e il suo lavoro. Però l'internazionalità dichiarata da Paratici mi sembra che voglia dire un modello 'nostro', con grande modernità di gioco e di progetto. Per questo credo che possa arrivare un profilo grande e di assoluto livello. Io prenderei subito Sarri, ma non mi sorprenderei se si andasse verso un giovane come De Zerbi o Farioli. Io Vanoli non lo confermerei nemmeno con la vittoria della Conference."