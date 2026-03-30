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Pruzzo: “Fiorentina, 10 punti e sei al sicuro. Ma guai ad abbassare le antenne”

Pruzzo sulla Fiorentina
Le parole dell'ex attaccante della Fiorentina, Roberto Pruzzo, sulla situazione in classifica della squadra allenata da Paolo Vanoli
Redazione VN

L'ex attaccante viola, Roberto Pruzzo, ha parlato a Lady Radio della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole:

Non so dare una quota certa per raggiungere la salvezza, ma penso che un'altra decina di punti possa bastare per essere al sicuro. La Fiorentina deve tenere le antenne dritte, perché i punti in palio sono ancora tanti, così come le variabili che potrebbero presentarsi per strada.

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