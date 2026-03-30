L'ex attaccante viola, Roberto Pruzzo, ha parlato a Lady Radio della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Pruzzo: “Fiorentina, 10 punti e sei al sicuro. Ma guai ad abbassare le antenne”
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Pruzzo: “Fiorentina, 10 punti e sei al sicuro. Ma guai ad abbassare le antenne”
Le parole dell'ex attaccante della Fiorentina, Roberto Pruzzo, sulla situazione in classifica della squadra allenata da Paolo Vanoli
Non so dare una quota certa per raggiungere la salvezza, ma penso che un'altra decina di punti possa bastare per essere al sicuro. La Fiorentina deve tenere le antenne dritte, perché i punti in palio sono ancora tanti, così come le variabili che potrebbero presentarsi per strada.
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