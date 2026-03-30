ATF: “Pochi biglietti per i tifosi viola a Londra. Stiamo lavorando per un aumento”

La decisione di dare priorità, per la vendita dei biglietti, a chi ha già seguito la squadra nelle trasferte europee è stata condivisa e apprezzata da tutti. Tuttavia, facendo un conteggio complessivo, le presenze nelle sei trasferte disputate finora coprono solo un terzo dei biglietti messi a disposizione dal Crystal Palace. Al momento ai tifosi viola sono destinati meno di 1.500 biglietti, ma si spera in un aumento di qualche centinaio. Si tratta anche di un equilibrio reciproco, legato ai tagliandi che avranno loro a Firenze. La trattativa è ancora in corso e non è semplice: è certo che ci saranno comunque tifosi scontenti