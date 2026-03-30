Galli: “Con l’arrivo di Pioli l’ambiente e la squadra si sono un po’ adagiati”

Non ha senso fare calcoli sui punti da ottenere nelle prossime partite, perché tra le squadre coinvolte la Fiorentina è quella con la qualità tecnica più alta. A Verona bisogna replicare quanto fatto contro la Cremonese: con l’Inter un pareggio era accettabile e anche una sconfitta non sarebbe stata grave, ma con il Verona, essendo uno scontro diretto, conta solo vincere. Sono convinto che la Fiorentina non sarà coinvolta nella lotta salvezza. Con le operazioni fatte in estate era difficile migliorare la squadra. L’aspetto positivo è stato trattenere Kean, ma a centrocampo sono partiti giocatori importanti e sono arrivati elementi da realtà di livello medio. Quando fu smantellato il gruppo di Italiano, a Palladino erano stati dati giocatori pronti; con l’arrivo di Pioli, invece, l’ambiente e la squadra si sono un po’ adagiati