Sentite Ripa: “A Pioli non è stato concesso di fare alcune cose, a Vanoli sì”

La prima cosa da fare, una volta conquistata la salvezza, sarà avviare tre valutazioni: cosa cambiare, cosa confermare e cosa migliorare. Mi rassicura sapere che a occuparsene sarà un dirigente esperto e di livello internazionale come Paratici. Il finale di stagione sarà complicato? Eppure l’Inter a Firenze non ha fatto meglio…Il rapporto tra allenatore e direttore sportivo è fondamentale per il successo di una squadra. A mio avviso, a Pioli non è stata data la possibilità di fare alcune scelte che poi Vanoli si è trovato costretto a prendere. L’intesa con Pradè poteva anche esserci, ma alla fine sono state fatte valutazioni sbagliate