Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Sentite Ripa: “A Pioli non è stato concesso di fare alcune cose, a Vanoli sì”

news viola

Sentite Ripa: “A Pioli non è stato concesso di fare alcune cose, a Vanoli sì”

Pioli
La difesa dell'ex allenatore viola
Redazione VN

Roberto Ripa, ex difensore viola, ha difeso Stefano Pioli. Secondo il suo pensiero espresso a Ladu Radio, l'ex Milan non ha potuto fare cose che Vanoli poi ha fatto in queste settimane:

La prima cosa da fare, una volta conquistata la salvezza, sarà avviare tre valutazioni: cosa cambiare, cosa confermare e cosa migliorare. Mi rassicura sapere che a occuparsene sarà un dirigente esperto e di livello internazionale come Paratici. Il finale di stagione sarà complicato? Eppure l’Inter a Firenze non ha fatto meglio…Il rapporto tra allenatore e direttore sportivo è fondamentale per il successo di una squadra. A mio avviso, a Pioli non è stata data la possibilità di fare alcune scelte che poi Vanoli si è trovato costretto a prendere. L’intesa con Pradè poteva anche esserci, ma alla fine sono state fatte valutazioni sbagliate

Leggi anche
Segui “A Pranzo con Il Pentasport” di Radio Bruno con la nostra webcam
La Fiorentina oggi su radio e tv locali

© RIPRODUZIONE RISERVATA