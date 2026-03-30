Papa Waigo, ex giocatore sia di Verona che Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla sfida di sabato ma non solo:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Papa Waigo: “Fiorentina, vincere la Conference unico modo per salvare la stagione”
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Papa Waigo: “Fiorentina, vincere la Conference unico modo per salvare la stagione”
Papa Waigo punta la Conference League
Il mio gol alla Juventus? La bellezza del calcio. Ci sono tanti giocatori che sono passati alla Fiorentina, io con il gol alla Juventus ho regalato una grande gioia ali tifosi. Tornati da Torino, sembrava di aver vinto il campionato. Sono contento di far parte della famiglia di Firenze. La Fiorentina di oggi? La seguo sempre. La classifica non è tanto bella, non me l'aspettavo. Adesso deve pensare a salvarsi e poi preparare la prossima stagione. Vincere la Conference League? Ogni anno è passato sotto il naso la Coppa, quest'anno sarebbe giusto vincerla. Quest'anno è l'unica competizione che può salvare la stagione, questo i ragazzi lo devono capire. Ogni anno ci siamo andati così vicino. Verona-Fiorentina? Per me, Verona mi rimane nel cuore. Ho iniziato lì, sono cresciuto da ogni punto di vista. Ma Firenze mi ha dato più affetto. Non sarà facile per la Fiorentina a Verona.
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