Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina, ha parlato hai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Le sue parole:
Viviano: “Vorrei qualcosa di più da Gudmundsson. A centrocampo mercato sbagliato”
Vanoli su Gud e Fagioli? Sono i due giocatori con il tasso tecnico più alto e in queste situazioni ti affidi a chi ha le qualità e non le dimostra. Vanoli è la soluzione migliore, fa un calcio molto pratico. Era difficile sperimentare in questa situazione. L'anno scorso ha fatto un ottimo campionato a Torino. Vuole un grande dispendio dal punto di vista fisico.
Sulla lotta salvezza—
Rispetto a chi lotta per la salvezza sei superiore. Arriveranno partite anche più alla portata. Bisogna sperare di fare punti e compattare la squadra. Genoa? Ho visto una squadra che si è fatta due gol da sola. Almeno manteneva le distanze, era più compatta. Qualcosa di positivo l'ho visto.
Centrocampo—
Fagioli fa fatica in fase difensiva, ma lui deve trovarti linee di passaggio che agli altri non riesce. Te lo aspetti da lui, non lo chiedi a Mandragora o Sohm. Non so se adesso la Fiorentina può supportare questo tipo di calcio. Sul mercato hai preso due palleggiatori, Fagioli e Nicolussi Caviglia, Pioli invece giocava con altri tipi di giocatori.
Gudmundsson—
Gudmundsson non ci prova. Vorrei vederlo sbagliare, tentare la giocata, fare il dribbling. Se fa il compitino in quella posizione può giocarci Sohm. Kean non è il migliore nell'uno-due, ma ti da spazio.
