Cecchi: “Vanoli mi è piaciuto, ma aspetto i fatti. Juventus gara ideale”

Stefano Cecchi, ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha parlato del momento della Fiorentina:
Stefano Cecchi a Radio Bruno ha commentato il momento in casa viola con uno sguardo alla sfida contro la Juventus
Mi è sembrato che qualcosa in più l'abbiamo vista a Genova. Poi la strada è lunga. Vanoli? Mi è piaciuto perché ha dimostrato il carattere e la consapevolezza che la Fiorentina deve diventare operaia. Ma un conto sono le parole, anche Pioli mi piacque all'inizio.
Mi aspetto una Fiorentina che entra in campo operaia. Il 3-5-2 è il modulo più operaio che esista. Ha bisogno di crederci. Fino adesso si polverizzava caratterialmente. La Fiorentina non può pensare di giocarselo alla pari. Ma potrebbe essere la gara ideale.
