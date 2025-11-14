Cecchi: “Vanoli mi è piaciuto, ma aspetto i fatti. Juventus gara ideale”

Viola News
Stefano Cecchi a Radio Bruno ha commentato il momento in casa viola con uno sguardo alla sfida contro la Juventus
Stefano Cecchi, ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha parlato del momento della Fiorentina:

Mi è sembrato che qualcosa in più l'abbiamo vista a Genova. Poi la strada è lunga. Vanoli? Mi è piaciuto perché ha dimostrato il carattere e la consapevolezza che la Fiorentina deve diventare operaia. Ma un conto sono le parole, anche Pioli mi piacque all'inizio.

Mi aspetto una Fiorentina che entra in campo operaia. Il 3-5-2 è il modulo più operaio che esista. Ha bisogno di crederci. Fino adesso si polverizzava caratterialmente. La Fiorentina non può pensare di giocarselo alla pari. Ma potrebbe essere la gara ideale.

