Fagioli e il messaggio di Vanoli che sa di ultimatum: adesso tocca a lui

Nicolò Fagioli dovrà tentare il riscatto se spera di guadagnarsi nuovamente una maglia da titolare

Marta Bucalossi Redattrice 14 novembre - 13:52

L'arrivo di Paolo Vanoli sembra aver dato una scossa alla squadra, non tanto per la piccola reazione caratteriale vista contro il Genoa, quanto per le parole schiette usate dal tecnico fin dal primo giorno alla Fiorentina. Nella conferenza stampa di presentazione l'ex Torino ha toccato vari temi sottolineando quanto fosse importante capire la realtà delle cose: la Fiorentina è ultima in classifica. E lo è in modo del tutto inaspettato, con una rosa di valore e giocatori non abituati a zone così basse. Tra questi c'è Nicolò Fagioli, un calciatori con ottime qualità mai sbocciate fino a questo momento. Vanoli sa quanto è importante recuperare questo ragazzo, per questo si è espresso così nei suoi confronti:

E' un giocatore di qualità, ma deve dimostrare chi è. Io non devo stare a vedere chi è bravo ma chi porta risultati, con me gioca chi porta risultati. Oggi ci sono cinque cambi e quando sento dire che al 60' una squadra cala mi cadono i ******* vuol dire che chi entra non ha alzato il livello. Anche i giocatori hanno qualcosa da farsi perdonare.

L'allenatore della Fiorentina non si nasconde, ora sono i risultati a contare per questo nella sfida contro il Genoa gli ha preferito Simon Sohm, in uno stato migliore e più in fiducia. Al contrario di Fagioli che sembra aver perso tutte le certezze. Troppo morbido sui palloni, troppi errori banali. Dopo l'archiviazione del caso scommesse la speranza era quella di ritrovare un calciatore più spensierato, ma il campo ha dimostrato altro. E non solo per il ruolo disegnatogli da Stefano Pioli.

L'ex tecnico viola infatti aveva provato a posizionarlo davanti alla difesa in un ruolo da regista che si è rivelato inadatto. "Alle prime difficoltà lui ci ha creduto meno", queste le parole di Pioli che, dopo l'esperimento iniziale, ha deciso di cambiargli posizione in campo riportandolo al suo ruolo naturale di mezzala. Un problema di fiducia? Sentendo queste dichiarazione sembrerebbe di si. Eppure anche Vanoli ha aperto alla possibilità di vedere Fagioli versione play. D'altronde il tecnico non può precludersi niente dato l'obiettivo di portare la Fiorentina fuori dalla zona retrocessione. Ma visto il precedenti con Stefano Pioli è difficile immaginare che il tecnico viola voglia correre il rischio di fare esperimenti in un momento così delicato.

In futuro magari potremmo vedere anche Fagioli riproporsi da regista, ma adesso serve ripartire dalle certe e, al di là della posizione in campo, è l'ex Juve che deve dare un segnale a Vanoli se vuole riscattarsi. Altrimenti il tecnico è stato chiaro: spazio a chi porta i risultati.