Viviano: “Paura di un altro anno anonimo. Piccoli non vale la spesa fatta”

Emiliano Viviano, ex portiere viola, ha fatto il suo intervento durante il Pentasport di Radio Bruno con queste parole:
Sul goal di Cristante, De Gea era posizionato bene. Ci è arrivato ma era difficile. La difesa non era posizionata bene, doveva esserci un uomo sul primo palo.
E sulla situazione in attacco...—
Dzeko è stato preso per fare il lavoro di Piccoli. Sono amico di Pradè ed è stato mio direttore in due squadre: ma perché sono stati spesi quasi 30 mln per Piccoli? Questo va bene se inizia a funzionare come la sua riserva. Ma in Italia ce ne sono almeno una decina che potevano essere comprati senza spendere quella cifra. Gud non ci prova nemmeno, per le sue caratteristiche ha bisogno di fare. Lui è una parabola di alti e bassi gravissimi. Deve dimostrare di saper stare mentalmente anche in una squadra come la Fiorentina, che è uno scalino sopra al Genoa a cui era abituato. L'esempio più lampante è Vlahovic alla Juve.
Dobbiamo avere paura della classifica?—
Non della retrocessione, ma di un altro anno anonimo, si.
Di chi è la responsabilità?—
Ovvio che Pioli ha delle responsabilità, perché è la guida tecnica. Ma non è cambiando allenatore domani che si risolvono i problemi. I calciatori lavorano ma non sono contenti di non riuscire a valorizzare le loro caratteristiche in campo. Anche se la Fiorentina avesse vinto a Cagliari e a Torino, sarei della stessa opinione. La Roma su cinque partite giocate, quattro le ha giocate male. Ha vinto la fiducia dei giocatori e la loro grinta.
