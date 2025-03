Viviano: “Partita segnata da un errore di Terracciano. Ecco la mia analisi dei 3 gol”

Come sta la Fiorentina?

"La Fiorentina, specialmente, negli ultimi tre mesi non ha fatto bene. Secondo me al ritorno vincerà e passerà il turno, ma i problemi rimarranno. Il potenziale della rosa è migliore di quello che esprime in campo. Nel calcio ci vogliono i concetti di gioco. La Fiorentina ha dimostrato di avere gli attributi, perché dopo il 2-0 in 5' hai rimontato. Però è il sistema di gioco che non ha funzionato. Secondo me la Fiorentina non ha trovato ancora la sua dimensione. Ha cambiato stile 3/4 volte in una stagione. Palladino la scorsa stagione a Monza giocava molto alto e aggressivo. Non so quali sono le colpe del tecnico, ma è strano che giochi questo calcio speculativo. Non voglio comunque dare tutte le colpe a Palladino, visto che ancora tutti gli obiettivi sono in linea con quelli della società. Fagioli per me è un potenziale fuoriclasse. Credo che sia un play, perché deve avere la palla tra i piedi per controllare i tempi della squadra"