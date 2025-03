CorFio: “Tremante contro un mediocre Panathinaikos. Fiorentina, cosa fai?”

Il Corriere Fiorentino non si spiega la sconfitta della Fiorentina

La Fiorentina subisce un'altra delusione ad Atene, anche se stavolta avrà la possibilità di rifarsi nel ritorno al Franchi. Dopo la bruciante sconfitta in finale contro l'Olympiacos l'anno scorso, i viola speravano in una prestazione più solida. Tuttavia, il primo tempo è stato segnato da errori difensivi e una rimonta che sembrava poter cambiare le sorti della gara. Il Panathinaikos ha colpito due volte nei primi quindici minuti con Swiderski e Mladenovic, approfittando di un Terracciano incerto al rientro dopo mesi di panchina.

Nonostante il difficile avvio, la Fiorentina ha reagito con carattere, trovando rapidamente il pareggio grazie a Beltran e Fagioli, entrambi assistiti da un ottimo Gosens sulla fascia. Per un attimo, la squadra sembrava aver ribaltato l’inerzia del match, arrivando persino a segnare il 3-2 con Moreno, gol poi annullato dal VAR per fuorigioco. Questo momento di slancio faceva sperare in una ripresa più solida e determinata, ma la sensazione positiva è durata poco.