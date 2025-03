10 indizi quante prove fanno?

Tra i tanti problemi palesati dalla Fiorentina (tralasciando le tante scelte discutibili di Palladino), c'è un dato che si fa sempre più emblematico: il calo dei viola nel secondo tempo. Non che i primi tempi, ormai da tempo, siano straordinari ma almeno si vede qualche barlume, qualche gol, qualche momento. Nella ripresa il nulla, spesso e volentieri. Pensate che nelle ultime 15 partite ufficiali, ben 10 volte - tra cui ieri - la Fiorentina ha "perso" nel secondo parziale, ovvero ha subito gol e non ne ha segnati (in nessuna di queste 10). Nelle altre 5 occasioni è andata in crescendo nella ripresa in due sole occasioni (nel recupero con l'Inter e nell'ultima del girone Conference col Guimaraes, grazie al gol di Mandragora nel finale) mentre 3 volte ha ottenuto un parziale di parità lasciando immutato il computo maturato nel primo tempo. In totale negli ultimi 15 secondi tempi disputati, la Fiorentina ha segnato 6 gol (di cui 3 in una sola partita, contro l'Inter al Franchi) subendone ben 14. Superfluo aggiungere altro.