Viviano: “Nella scelta di De Gea Firenze influirà. Ecco cosa consiglio a Kean”

Le situazioni legate a Kean e De Gea

"Secondo me le situazioni di De Gea e Kean sono totalmente differenti. Lo spagnolo potrebbe finire la carriera con il botto fuori da Firenze, ma l'elemento ambiente potrebbe avere un grande valore nella scelta. Fossi in Kean non lascerei un posto come questo, dove tutto va alla grande. Ovviamente la società deve fare un salto di grande livello, soprattutto sugli obiettivi stagionali. Comuzzo? Gli fa bene un po' di panchina, perché questo ti porta a capire come funziona il mondo del calcio. Mi sembra un ragazzo con la testa sulle spalle e credo che questa cosa lo renderà più forte."