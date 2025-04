In Conference torna Comuzzo titolare: Adli e Zaniolo scalpitano dal 1′

Raffaele Palladino potrebbe fare qualche cambiamento per la sfida di giovedì in Conference League contro il Celje: in difesa torna Comuzzo

A Celje la Fiorentina troverà uno stadio esaurito ma avrà dalla sua parte 1.300 tifosi gigliati. Possibile che Palladino decida di dare un turno di riposo a qualche elemento della formazione titolare anche se l’obiettivo resta quello di chiudere il discorso qualificazione già nella partita d’andata, per poter gestire energie e risorse in quella di ritorno al Franchi del giovedì successivo (il 17 aprile con fischio d’inizio sarà alle 18.45). Come scrive La Nazione, di sicuro ci sarà Comuzzo nel terzetto di difesa con Pablo Marì out dalla lista Uefa. In diversi sperano in una chance dal 1’. A cominciare da Adli (potrebbe riposare Cataldi) dopo le briciole raccolte contro il Milan. In attacco scalpitano Beltran e Zaniolo per giocare dall’inizio, ma oggi è difficile prevedere l’esclusione di Gudmundsson e Kean.