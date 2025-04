CorSport: “Giovedì sarà Kean per forza. Palladino prova anche Beltran”

Kean per forza. Che è un bell’obbligo, intendiamoci, per la Fiorentina e per Palladino di poter disporre e fare affidamento su un centravanti da 22 gol in 36 presenze finora in stagione, ma proprio la stagione è tornata ad essere caoticamente piacevole per la squadra viola con il doppio appuntamento Italia-Europa, portandosi però dietro il solito dubbio: in assenza di un vice Moise, il “rischio” è di spremere l’attaccante classe 2000. Come scrive il Corriere dello Sport, al Meazza sabato scorso è rimasto in campo per tutti i novanta e passa minuti, senza risparmiarsi, correndo di qua e di là, scattando e rientrando, impegnando non di rado da solo la difesa avversaria e, insomma, la fatica si è fatta chiaramente sentire nelle gambe e nei polmoni e ha finito non con la lingua di fuori ma quasi. Solo che dopodomani c’è il Celje in trasferta, andata dei quarti di Conference League, quindi Kean per forza. O no? Per pensiero e atteggiamento il tris in una settimana non è un problema per Kean, ma la questione rimane ed è oggetto di valutazione da parte di Palladino con staff e preparatori. Perché poi il punto vero è uno: fare a meno di chi decide le partite non si può. Certo, decide con l’aiuto dei compagni, con il supporto della squadra in fase offensiva a cui Moise dà in cambio un apprezzato e non secondario apporto di prima pressione sui portatori di palla avversari, ma poi chi l’ha battuta dentro per 22 volte è stato il re del gol viola.