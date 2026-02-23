Vitale: “Viola nettamente superiori al Pisa. Paratici ha portato serenità a Vanoli”

"All'inizio era finito in un brutto vortice, ma l'innesto di Fabio Paratici è stato decisivo: anche l'allenatore ne è uscito rafforzato e ha saputo reinventare Parisi in ruoli diversi . La Fiorentina ha un valore tecnico che non c'entra nulla con quello delle dirette concorrenti; deve raggiungere una posizione di classifica tranquilla molto prima di maggio."

Paratici

"Paratici è un dirigente di spessore, arrivato in una società che ne era priva e dove Vanoli non aveva confronti diretti. È un uomo capace di entrare nello spogliatoio e parlare alla squadra con autorevolezza: il suo arrivo ha portato serenità a tutto l'ambiente. Stasera mi aspetto una squadra che detti i ritmi di gioco. L'importante è non subire gol, perché siamo nettamente più forti e, prima o poi, la rete la troveremo."