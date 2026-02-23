Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Vitale: “Viola nettamente superiori al Pisa. Paratici ha portato serenità a Vanoli”

news viola

Vitale: “Viola nettamente superiori al Pisa. Paratici ha portato serenità a Vanoli”

Vitale: “Viola nettamente superiori al Pisa. Paratici ha portato serenità a Vanoli” - immagine 1
L'ex direttore sportivo, Pino Vitale, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno ha commentato la sfida salvezza tra Fiorentina e Pisa di stasera al Franchi
Redazione VN

L'ex direttore sportivo Pino Vitale, ai microfoni di Radio Bruno, ha commentato la partita tra Fiorentina e Pisa in programma stasera al Franchi:

"Stasera la Fiorentina deve solo vincere: per il Pisa potrebbe essere il colpo di grazia, come già accaduto al Verona, mentre per i viola significherebbe la terza vittoria consecutiva. La strada intrapresa mi sembra quella giusta. Come terza candidata alla retrocessione vedo la Cremonese: stanno seguendo la parabola di Frosinone ed Empoli, che dopo un ottimo avvio sono crollate nella seconda parte di stagione."

Vanoli?

—  

"All'inizio era finito in un brutto vortice, ma l'innesto di Fabio Paratici è stato decisivo: anche l'allenatore ne è uscito rafforzato e ha saputo reinventare Parisi in ruoli diversi. La Fiorentina ha un valore tecnico che non c'entra nulla con quello delle dirette concorrenti; deve raggiungere una posizione di classifica tranquilla molto prima di maggio."

Paratici

—  

"Paratici è un dirigente di spessore, arrivato in una società che ne era priva e dove Vanoli non aveva confronti diretti. È un uomo capace di entrare nello spogliatoio e parlare alla squadra con autorevolezza: il suo arrivo ha portato serenità a tutto l'ambiente. Stasera mi aspetto una squadra che detti i ritmi di gioco. L'importante è non subire gol, perché siamo nettamente più forti e, prima o poi, la rete la troveremo."

Leggi anche
Ripa: “C’è uno spirito diverso. Pisa? La Fiorentina ha un obbligo stasera”
Segui “A pranzo con Il Pentasport” di Radio Bruno con la nostra webcam

© RIPRODUZIONE RISERVATA