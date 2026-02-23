L'ex direttore sportivo Pino Vitale, ai microfoni di Radio Bruno, ha commentato la partita tra Fiorentina e Pisa in programma stasera al Franchi:
Vitale: “Viola nettamente superiori al Pisa. Paratici ha portato serenità a Vanoli”
"Stasera la Fiorentina deve solo vincere: per il Pisa potrebbe essere il colpo di grazia, come già accaduto al Verona, mentre per i viola significherebbe la terza vittoria consecutiva. La strada intrapresa mi sembra quella giusta. Come terza candidata alla retrocessione vedo la Cremonese: stanno seguendo la parabola di Frosinone ed Empoli, che dopo un ottimo avvio sono crollate nella seconda parte di stagione."
Vanoli?—
"All'inizio era finito in un brutto vortice, ma l'innesto di Fabio Paratici è stato decisivo: anche l'allenatore ne è uscito rafforzato e ha saputo reinventare Parisi in ruoli diversi. La Fiorentina ha un valore tecnico che non c'entra nulla con quello delle dirette concorrenti; deve raggiungere una posizione di classifica tranquilla molto prima di maggio."
Paratici—
"Paratici è un dirigente di spessore, arrivato in una società che ne era priva e dove Vanoli non aveva confronti diretti. È un uomo capace di entrare nello spogliatoio e parlare alla squadra con autorevolezza: il suo arrivo ha portato serenità a tutto l'ambiente. Stasera mi aspetto una squadra che detti i ritmi di gioco. L'importante è non subire gol, perché siamo nettamente più forti e, prima o poi, la rete la troveremo."
