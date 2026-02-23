Ripa: “C’è uno spirito diverso. Pisa? La Fiorentina ha un obbligo stasera”

L'ex viola Roberto Ripa è intervenuto ai microfoni di Lady Radio in avvicinamento al match fra Fiorentina e Pisa:
La Fiorentina ha preso consapevolezza delle difficoltà avute in stagione. Io oggi vedo uno spirito di squadra diverso. L'esempio lampante è Mandragora che lascia il rigore a Kean. La squadra ha una nuova determinazione adesso. Prima c'erano tanti individui, oggi c'è un collettivo. In Polonia la squadra ha fatto una gara simile a quella di Como. Oggi penso che possa essere una partita di quel tenore. Rispetto per l'avversario e massima concentrazione. L'obbligo imprescindibile? Non prendere gol. Proprio per questo bisogna curare al massimo i dettagli. La Fiorentina, poi, per me è più forte. E questo può far pendere l'ago della bilancia dalla parte viola.
