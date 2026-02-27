Non c’è tempo per festeggiare o rimuginare in casa Parma. Subito dopo il triplice fischio del pareggio interno contro il Cagliari, il tecnico dei ducali Carlos Cuesta ha già spostato il mirino sulla prossima sfida di campionato, che vedrà i crociati protagonisti al "Franchi" domenica prossima alle ore 15:00.
Verso Fiorentina-Parma, Cuesta avvisa: “Gara difficilissima, alziamo il livello”
Carlos Cuesta, tecnico del Parma, lancia la sfida alla Fiorentina dopo il pareggio col Cagliari: "Al Franchi gara durissima"
Intervenuto ai microfoni di DAZN, l'allenatore spagnolo ha voluto immediatamente resettare l'ambiente, mettendo in guardia i suoi sulla caratura dell'avversario che li attende a Firenze: "Dobbiamo pensare subito alla Fiorentina, perché sarà una partita molto difficile. Non dobbiamo fare calcoli di alcun tipo, ma preparare ogni gara singolarmente provando ad alzare costantemente il livello delle nostre prestazioni", ha dichiarato Cuesta, consapevole del momento di forma dei viola in campionato.
