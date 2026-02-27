Verso Fiorentina-Parma, Cuesta avvisa: “Gara difficilissima, alziamo il livello”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, l'allenatore spagnolo ha voluto immediatamente resettare l'ambiente, mettendo in guardia i suoi sulla caratura dell'avversario che li attende a Firenze: "Dobbiamo pensare subito alla Fiorentina, perché sarà una partita molto difficile. Non dobbiamo fare calcoli di alcun tipo, ma preparare ogni gara singolarmente provando ad alzare costantemente il livello delle nostre prestazioni", ha dichiarato Cuesta, consapevole del momento di forma dei viola in campionato.