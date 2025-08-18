Valdifiori: “Fagioli può diventare un leader. Mandragora è importante per i viola”

L'ex calciatore dell'Empoli, Mirko Valdifiori ha commentato le ultime di casa Fiorentina, tra il mercato e l'inizio del campionato

L'ex Empoli Mirko Valdifiori ai microfoni del "Pentasport" di Radio Bruno ha commentato le vicende del mercato viola e non solo:

"Ci sono stati tanti cambiamenti in Serie A. Non sarà facile, per i nuovi allenatori, entrare nella testa dei calciatori. Il Napoli è la favorita per lo Scudetto. De Bruyne è un top player, così come lo è Conte in panchina. Sono curioso di vedere la Roma con Gasperini e il Milan di Allegri."

Fiorentina — "I viola avranno tante partite in questa stagione, per questo hanno fatto un grande mercato. Dzeko sarà una guida per i più giovani. Firenze è una piazza che può trascinare la squadra, soprattutto se le cose andranno bene dall'inizio. Per reggere tre attaccanti, tutta la squadra dovrà aiutare nella fase di non possesso. Serviranno meccanismi perfetti. In alcune partite avere Kean e Dzeko con Gudmundsson sarà fondamentale per vincere"

Sohm — "Sohm l'altro giorno ha fatto un grande gol. Mi piace come centrocampista. E' un ragazzo che può crescere a Firenze. Le sue caratteristiche mancavano alla squadra di Pioli. Il suo dinamismo e gli inserimenti serviranno per cambiare le partite."

Mandragora e Fagioli — "E' un giocatore che nel centrocampo a due può starci. E' sia dinamico che qualitativo e trova il gol con facilità. Mandragora è importante per la Fiorentina e può fare bene ancora in viola. Fagioli è al centro del progetto viola. Ha grandi qualità e può dare continuità al lavora fatto da gennaio. Può diventare un vero e proprio leader della Fiorentina."