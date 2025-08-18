Compagnoni: “Vice Kean? Le rose extra-large pesano. Sohm? Avrei preso un leader”

Le parole di Maurizio Compagnoni a Radio Bruno

Redazione VN 18 agosto - 14:44

Maurizio Compagnoni, giornalista di SkySport, ha offerto un’analisi sulle scelte di mercato della Fiorentina e sullo stato attuale della squadra. Secondo l’esperto, il tema delle rose troppo ampie è centrale nel calcio moderno: “Kane al Bayern se manca è senza centravanti, stessa cosa per Lewandowski al Barcellona. Le rose extra-large pesano”. Una riflessione che, a suo avviso, si applica anche al contesto italiano, dove la gestione degli esuberi rappresenta spesso un problema: “In Italia abbiamo questa mania. La Fiorentina sta pagando anche oggi quelli che sono gli esuberi”.

Compagnoni si è detto comunque soddisfatto del mercato viola: “A me il mercato della Fiorentina mi è piaciuto. Pioli è una garanzia. Il suo lavoro è stato molto sottovalutato al Milan”. Tuttavia, l’analista suggerisce come la squadra possa beneficiare di un elemento in più a livello di leadership: “Forse però un leader in più in questa squadra non ci starebbe male. A me Sohm piace, ma con la stessa cifra avrei preso un giocatore con più leadership. Un giocatore di forte personalità capace di trascinare i compagni”.

Sulle attese per l’attacco, Compagnoni evita condanne precoci e invita alla pazienza nei confronti di Moise Kean: “Kean? Sono convinto che farà bene. Non condanniamolo al fatto che debba fare assolutamente 20 gol”. Più incisivo, invece, il giudizio su Gudmundsson: “Mi aspetto di più da Gudmundsson quest'anno, ad esempio”.