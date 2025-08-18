Viola News
FOTO – Gud, Dzeko e gli altri balcanici (più Barak) si godono la vista di Firenze

Ecco la foto del gruppo postata da Albert Gudmundsson
Redazione VN

Edin Dzeko ed Eman Kospo alla scoperta di Firenze. Gudmundsson, l'ex Roma e altri elementi della Fiorentina, tra cui molti balcani, hanno passato insieme del tempo su una terrazza del centro di Firenze. Presenti anche Brekalo e Barak, oramai ai margini della Fiorentina e fuori dal progetto di Stefano Pioli. Ecco la foto del gruppo postata da Albert Gudmundsson

