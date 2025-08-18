FOTO – Gud, Dzeko e gli altri balcanici (più Barak) si godono la vista di Firenze

Edin Dzeko ed Eman Kospo alla scoperta di Firenze. Gudmundsson, l'ex Roma e altri elementi della Fiorentina, tra cui molti balcani, hanno passato insieme del tempo su una terrazza del centro di Firenze. Presenti anche Brekalo e Barak, oramai ai margini della Fiorentina e fuori dal progetto di Stefano Pioli. Ecco la foto del gruppo postata da Albert Gudmundsson