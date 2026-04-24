Il procuratore Furio Valcareggi, ai microfoni di Lady Radio, ha parlato del lavoro di Fabio Paratici e del futuro allenatore della Fiorentina:
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Valcareggi: “Paratici può fallire in un modo. Voglio Sarri, guardatelo alla Lazio”
Le parole di Furio Valcareggi sul lavoro di Fabio Paratici e il futuro allenatore della Fiorentina
Paratici è un vincente, farà di tutto per fare un campionato alla sua altezza: riporterà la Fiorentina in Europa. Se non dovesse riuscirci per lui sarà un grosso fallimento. In ogni caso lui andrà per la sua strada, non è venuto qui per fare quello che gli viene detto. Considerando che questa società non mi rappresenta ripongo la mia speranza in Paratici, indipendentemente da chi sarà il presidente.
Kean—
Evidentemente sta male. Ho speso parole pesanti per lui, ma se davvero ha finito la stagione allora il discorso è diverso. Anche perché adesso giocare nella Fiorentina è conveniente, c'è tutto da guadagnare.
Futuro allenatore—
Io voglio Sarri e nessun altro. È uno di noi che sa di calcio, e poi basta con questa cosa che è esigente. Non pretende campioni, ma prende i calciatori che ha e li migliora, basta guardare cosa ha fatto alla Lazio. A Vanoli bisogna fare i complimenti perché ha raggiunto l'obiettivo in maniera non bella ma efficace. Inoltre ha rilanciato giocatori come Parisi e Fagioli.
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