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Valcareggi: “Paratici può fallire in un modo. Voglio Sarri, guardatelo alla Lazio”

Paratici
Le parole di Furio Valcareggi sul lavoro di Fabio Paratici e il futuro allenatore della Fiorentina
Redazione VN

Il procuratore Furio Valcareggi, ai microfoni di Lady Radio, ha parlato del lavoro di Fabio Paratici e del futuro allenatore della Fiorentina:

Paratici è un vincente, farà di tutto per fare un campionato alla sua altezza: riporterà la Fiorentina in Europa. Se non dovesse riuscirci per lui sarà un grosso fallimento. In ogni caso lui andrà per la sua strada, non è venuto qui per fare quello che gli viene detto. Considerando che questa società non mi rappresenta ripongo la mia speranza in Paratici, indipendentemente da chi sarà il presidente.

Kean

—  

Evidentemente sta male. Ho speso parole pesanti per lui, ma se davvero ha finito la stagione allora il discorso è diverso. Anche perché adesso giocare nella Fiorentina è conveniente, c'è tutto da guadagnare.

Futuro allenatore

—  

Io voglio Sarri e nessun altro. È uno di noi che sa di calcio, e poi basta con questa cosa che è esigente. Non pretende campioni, ma prende i calciatori che ha e li migliora, basta guardare cosa ha fatto alla Lazio. A Vanoli bisogna fare i complimenti perché ha raggiunto l'obiettivo in maniera non bella ma efficace. Inoltre ha rilanciato giocatori come Parisi e Fagioli.

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