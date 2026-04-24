Giampaolo Marchini è intervenuto a Radio Bruno a proposito del momento della Fiorentina. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Marchini: “Il nuovo tecnico sarà di alto profilo. Un rammarico per Vanoli”
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Marchini: “Il nuovo tecnico sarà di alto profilo. Un rammarico per Vanoli”
Giampaolo Marchini dice la sua su Paolo Vanoli e sul nuovo tecnico che arriverà sulla panchina della Fiorentina
Mi meraviglierei se Paratici avesse solo 1/2 nomi per la panchina. Penso che il casting sia molto più ampio e coinvolga anche nomi non usciti e meno noti. Credo si tratti di un allenatore di alto profilo. Paratici è un dirigente di alto livello, dobbiamo quindi uscire dalla retorica del conosciuto solo qui da noi. Servirà un po' di pazienza. Detto questo, spiace per Vanoli, che è arrivato con una missione e l'ha compiuta, indipendentemente dal come. Resta il rammarico della Conference, anche se giocata senza i migliori.
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