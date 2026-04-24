"Nel calcio è naturale che vi siano pareri contrastanti, ma molti ignorano l'esistenza di fattori che prescindono dalla volontà dei protagonisti e dei sostenitori. Sono legato a Sarri da una profonda amicizia e questo mi consente di apprezzarne ancora meglio il lato umano: a mio avviso resta uno dei tecnici più preparati attualmente sulla piazza, e lo stesso confermerebbero i tifosi dei club che ha guidato. Credo che per valutare un eventuale approdo di Sarri alla Fiorentina occorra tenere conto anche della posizione della Lazio, che difficilmente se ne priverà con leggerezza"