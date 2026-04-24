Aurelio Virgili, dopo l'intervista rilasciata a Violanews in esclusiva, ha parlato ai microfoni di radio Bruno. Queste le sue parole:
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Virgili svela: “Sarri non venne alla Fiorentina a causa di Pradè”
"Nel calcio è naturale che vi siano pareri contrastanti, ma molti ignorano l'esistenza di fattori che prescindono dalla volontà dei protagonisti e dei sostenitori. Sono legato a Sarri da una profonda amicizia e questo mi consente di apprezzarne ancora meglio il lato umano: a mio avviso resta uno dei tecnici più preparati attualmente sulla piazza, e lo stesso confermerebbero i tifosi dei club che ha guidato. Credo che per valutare un eventuale approdo di Sarri alla Fiorentina occorra tenere conto anche della posizione della Lazio, che difficilmente se ne priverà con leggerezza"
Il passato—
"Qualche attrito tra Sarri e Paratici ai tempi della Juve c'è indubbiamente stato, ma ciò non esclude che tra i due permanga un legame di stima professionale. Le parole di apertura di Paratici in una delle sue recenti interviste ne sono la prova. L'anno passato l'accordo tra Sarri e la Fiorentina non si è concretizzato a causa di Pradè, che aveva una visione differente, ma ora che diversi scenari e protagonisti sono mutati, la speranza può tornare a alimentarsi"
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