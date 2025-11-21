Furio Valcareggi, noto opinionista e tifoso della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio della situazione in casa viola. Ecco le sue parole:
Valcareggi: “Pablo Marì è il miglior difensore viola. Non conosco nessuno della Juve”
"Qualche anno fa, quando leggevo la formazione della Juventus mi facevo il segno della croce, ora invece non conosco più nessuno, potrebbe essere l'Ascoli. Pioli per salvarsi non era il tecnico giusto, Vanoli sì. La classifica fa paura e la retrocessione è possibile. L'unica cosa che mi tranquillizza è che mancano ancora 29 partite e c'è anche un mercato invernale che potrà aiutarci. Di Goretti mi fido, lo conosco ed è molto bravo."
Su Pablo Marì—
Pablo Marì è molto bravo, è un difensore difficile da saltare. In quel ruolo è il meglio che abbiamo in rosa. Pongracic e Ranieri non hanno le caratteristiche per stare nel mezzo della difesa a tre.
Cosa direi a Commisso?—
"Che questa patata bollente l'ha voluta lui. Dovrebbe essere più presente. Non lo sentiamo mai. Non conosco le sue condizioni di salute, ma se sta bene non può avere tutte queste pause da Firenze."
