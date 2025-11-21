Valcareggi: “Pablo Marì è il miglior difensore viola. Non conosco nessuno della Juve”

"Qualche anno fa, quando leggevo la formazione della Juventus mi facevo il segno della croce, ora invece non conosco più nessuno, potrebbe essere l'Ascoli. Pioli per salvarsi non era il tecnico giusto, Vanoli sì. La classifica fa paura e la retrocessione è possibile. L'unica cosa che mi tranquillizza è che mancano ancora 29 partite e c'è anche un mercato invernale che potrà aiutarci. Di Goretti mi fido, lo conosco ed è molto bravo."