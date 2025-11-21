Viola News
Marchini: “Domani uno spartiacque. La Fiorentina deve dare scacco al Re”

"Fiorentina-Juve sarà sempre una partita diversa dalle altre. Una vittoria ti darebbe una grande spinta, la Fiorentina deve dare scacco al Re"
Giampaolo Marchini è stato ospite negli studi del Pentasport. Queste le sue dichiarazione in vista della sfida contro la Juventus di Luciano Spalletti:

Fiorentina-Juventus non può essere un'attesa annacquata, rimarrà sempre una partita diversa dalle altre. La partita di domani la sento molto, anche perché è una partita spartiacque; una vittoria potrebbe darti una spinta enorme, ma allo stesso tempo sono d'accordo con Vanoli quando dice che bisogna pensare di partita in partita. Se col tempo è cambiata la rivalità con la Juve? Per noi ragazzi di una certa età, che abbiamo vissuto periodi di una Fiorentina più battagliera dal punto di vista agonistico, è una partita che non cambierà mai. Sappiamo quanto è importante la partita di domani; con Spalletti mi aspetto una Juve più battagliera, con qualche trappola tattica. Non sarà una partita bella, ma una partita a scacchi in cui la Fiorentina ha l'obbligo di dare scacco a Re. Il Fiorentina-Juve al quale sono più legato? Il 3-3 con gol di testa di Antognoni, è stata la partita che mi ha spinto a fare l'abbonamento. Sono più importanti le partita con le squadre di bassa classifica? Sicuramente, saranno importanti a prescindere; il calendario ti permette di guardarti allo specchio e capire di che pasta sei fatto. Domani non mi aspetto grandi sorprese; secondo me Vanoli sarà molto conservativo, almeno all'inizio. Dall'Atalanta, però, mi aspetto più Vanoli in questa Fiorentina. Lo sguardo che aveva in conferenza è lo stesso che devono avere domani i giocatori in campo. Domani i tifosi devono mettere da parte le difficoltà e spingere la squadra.

Ranieri

E' giusto che si prenda delle critiche, come tutti. Certe sceneggiate non gli fanno onore, anche contro il Lecce ha un po' perso la testa. Sappiamo che lui è così, gli piace il trash-talking, ma questo non deve portarlo a perdere la concentrazione. La scelta di confermare la fascia a Ranieriper me è giusta.

Sohm

Sohm inizialmente lo abbiamo esaltato troppo, ma adesso secondo me lo stiamo sottovalutando troppo. E' un giocatore molto interessante, già a Genova abbiamo visto quale potrebbe essere la sua funzione in questa Fiorentina.

Mercato

In questo momento non ci penso. Se l'allenatore ha indicato qualcosa di specifico allora è giusto andare sul mercato, ma adesso è l'ultimo dei problemi.

