Campagna: “Partita difficile da preparare. Spalletti potrebbe cambiare qualcosa”

Sandro Campagna, CT della Nazionale maschile di pallanuoto e tifoso della Juventus, è intervenuto ai microfoni del Pentasport.
Le parole del ct della Nazionale italiana di pallanuoto, Sandro Campagna, ai microfoni del Pentasport in vista di Fiorentina-Juventus
La partita di domani come quella con le milanesi e Napoli sono quelle che sentiamo di più; anche più del derby col Torino. Fiorentina e Juventus sono due squadre che hanno avuto dei problemi e hanno cambiato tecnico; non sapendo come gioca l'altra squadra diventa anche più difficile preparare la partita. Dal punto di vista psicologico partite del genere sono più motivanti sia per i giocatori che per l'allenatore. Spalletti le prime 2/3 partite ha giocato sulla falsa riga di Tudor, penso che, se voglia metterci una qualcosa di sé, potrebbe fare qualcosa di diverso. Entrambi gli allenatori devono capire i giocatori che hanno davanti per realizzare al meglio il vestito della propria squadra.
Un giovane può sbagliare ma deve essergli data la possibilità di rimediare. Lo avrei tenuto volentieri alla Juventus.
