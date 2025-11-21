Prandelli: “Con la Juve partita unica. Preoccupato? Si, ma non per la classifica”

Prandelli analizza il momento viola: attende una reazione contro la Juve e avverte sul rischio che Vanoli resti isolato.

Redazione VN 21 novembre - 14:23

L’ex tecnico viola Cesare Prandelli è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare il momento delicato della Fiorentina. Secondo l’ex commissario tecnico, la sfida contro la Juventus può rappresentare un punto di svolta:

Mi aspetto una risposta immediata. Quando arriva un nuovo allenatore, tutti vogliono dimostrare il proprio valore. Domani il Franchi sarà caldo e vicino alla squadra: la partita con la Juve resta unica e in questo caso può davvero indirizzare il futuro della Fiorentina. Sono fiducioso, anche se sul sistema di gioco è presto per giudicare.

Con Pioli si poteva insistere —

Vanoli conosce bene l’ambiente, ha lavorato con grande serietà ed è un allenatore preparato. Il suo compito sarà trovare la struttura tattica che esalti al meglio i giocatori. Su Pioli faccio fatica a capire cosa non abbia funzionato: era arrivato con un’idea chiara e molto ambiziosa. Forse si poteva dare più continuità al progetto, ma nel calcio, quando arrivano i problemi, l’allenatore è sempre il primo a pagarne le conseguenze.

Il rischio? Che Vanoli resti solo —

Non temo per la classifica né per la salvezza. Il mio timore è un altro: che Vanoli venga lasciato solo. Quando un tecnico non sente più il gruppo intorno, diventa tutto complicato. Mi auguro che non succeda.

Sulla Nazionale —

Il nostro sistema è in un momento difficile. Federazione, Lega, procuratori e dirigenti dovrebbero sedersi insieme e lavorare a un progetto comune. La Nazionale dovrebbe essere considerata la priorità assoluta, ma purtroppo non sempre è così. Con una visione unitaria, molti problemi si potrebbero risolvere.