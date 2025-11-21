L’ex tecnico viola Cesare Prandelli è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare il momento delicato della Fiorentina. Secondo l’ex commissario tecnico, la sfida contro la Juventus può rappresentare un punto di svolta:
Prandelli: “Con la Juve partita unica. Preoccupato? Si, ma non per la classifica”
Mi aspetto una risposta immediata. Quando arriva un nuovo allenatore, tutti vogliono dimostrare il proprio valore. Domani il Franchi sarà caldo e vicino alla squadra: la partita con la Juve resta unica e in questo caso può davvero indirizzare il futuro della Fiorentina. Sono fiducioso, anche se sul sistema di gioco è presto per giudicare.
Con Pioli si poteva insistere—
Vanoli conosce bene l’ambiente, ha lavorato con grande serietà ed è un allenatore preparato. Il suo compito sarà trovare la struttura tattica che esalti al meglio i giocatori. Su Pioli faccio fatica a capire cosa non abbia funzionato: era arrivato con un’idea chiara e molto ambiziosa. Forse si poteva dare più continuità al progetto, ma nel calcio, quando arrivano i problemi, l’allenatore è sempre il primo a pagarne le conseguenze.
Il rischio? Che Vanoli resti solo—
Non temo per la classifica né per la salvezza. Il mio timore è un altro: che Vanoli venga lasciato solo. Quando un tecnico non sente più il gruppo intorno, diventa tutto complicato. Mi auguro che non succeda.
Sulla Nazionale—
Il nostro sistema è in un momento difficile. Federazione, Lega, procuratori e dirigenti dovrebbero sedersi insieme e lavorare a un progetto comune. La Nazionale dovrebbe essere considerata la priorità assoluta, ma purtroppo non sempre è così. Con una visione unitaria, molti problemi si potrebbero risolvere.
