Valcareggi contro Kean: “Fuori rosa! E cacciate chi gli ha permesso di partire”

Uno che si prende la libertà di andare a farsi una gita a New York per salutare chissà chi deve essere messo fuori rosa. Non è concentrato. Io ho bisogno di conoscere ogni minimo particolare per preparare la partita contro la Cremonese. Se la società gli ha concesso il permesso, allora dovrebbero essere allontanati i dirigenti. Ma non è certo una novità. Se invece l’autorizzazione c’era, mi aspetto che rientri, faccia il capitano e giochi dall’inizio. È già successo con Edmundo. Inutile indignarsi: così si perse uno scudetto. Se il via libera è arrivato, significa che non si rendono conto che siamo in piena zona retrocessione; se non è arrivato, allora deve andarsene e non scendere più in campo. Chi se ne va dimostra di non avere attaccamento alla maglia e di pensare solo ai soldi.