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Valcareggi: “Commisso non può rappresentare Firenze. Comuzzo? Successe anche a Nesta”

Comuzzo
Il commento di Furio Valcareggi sulla sfida di Conference League tra Crystal Palace e Fiorentina
Redazione VN

Furio Valcareggi, ai microfoni di Lady Radio, ha commentato la prestazione della Fiorentina contro il Crystal Palace:

Oltre al risultato ieri è mancata la prestazione. La salvezza, che è l'obiettivo principale, sarà raggiunta. Ma la Fiorentina quando non ha i suoi elementi migliori non riesce ad essere competitiva. Sono amareggiato perché in una stagione così complicata la Conference poteva rappresentare un'occasione di riscatto. Simbolico è il caso di Gudmundsson: non puoi toglierlo, ma le sue prestazioni sono deludenti.

Comuzzo

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Se ne vedono spesso di gol subiti come il terzo di ieri sera. E' successo anche a difensori come Cannavaro o Nesta di perdere le marcature in quel modo.

La dirigenza

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Paratici mi ha convinto per le sue dichiarazioni e anche per l'atteggiamento che ha mostrato ieri nei confronti dei tifosi. E' un uomo di calcio con grande ambizione. Presidente?Non pretendo che sia sempre presente, ma così è troppo distante, assente. Non ha neanche una grande competenza calcistica. Non può essere lui il presidente che rappresenta davvero la Fiorentina e il popolo fiorentino.

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