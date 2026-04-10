Serata da ricordare per Jean Philippe Mateta, che dopo svariati mesi è tornato a segnare con il Crystal Palace. In pochi minuti il francese ha dimenticato mesi di amarezza e di polemiche interne. Un entusiasmo che Mateta non ha contenuto neanche nel post gara, quando è stato intervistato dalla TNT. In particolare è stata la giornalista Olivia Buzaglo a rivolgere le domande all'ex Mainz.
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Mateta nella bufera: intervista troppo “espansiva”. La giornalista risponde
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Mateta nella bufera: intervista troppo “espansiva”. La giornalista risponde
Una serata intensa per Mateta, con anche qualche polemica per un abbraccio di troppo nel post gara
Sul web in molti hanno notato come Mateta abbia messo le braccia intorno alla giornalista, ed è montata la polemica. La stessa Buzaglo però ci ha tenuto a rispondere sui propri social: "Beh, è stata una mattinata un po' folle con i media che parlavano della mia intervista post-partita con JP Mateta. È stato un privilegio lavorare al Crystal Palace ieri sera, una serata europea memorabile per i giocatori e per il club. Non ho assolutamente alcun problema con il fatto che JP mi abbia messo un braccio intorno alle spalle. È stato un momento piacevole e rilassato, in cui era chiaramente molto felice e si sentiva a suo agio durante l'intervista, dopo una performance così brillante".
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