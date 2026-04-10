Mateta nella bufera: intervista troppo “espansiva”. La giornalista risponde

Serata da ricordare per Jean Philippe Mateta , che dopo svariati mesi è tornato a segnare con il Crystal Palace. In pochi minuti il francese ha dimenticato mesi di amarezza e di polemiche interne. Un entusiasmo che Mateta non ha contenuto neanche nel post gara, quando è stato intervistato dalla TNT. In particolare è stata la giornalista Olivia Buzaglo a rivolgere le domande all'ex Mainz.

Sul web in molti hanno notato come Mateta abbia messo le braccia intorno alla giornalista, ed è montata la polemica. La stessa Buzaglo però ci ha tenuto a rispondere sui propri social: "Beh, è ​​stata una mattinata un po' folle con i media che parlavano della mia intervista post-partita con JP Mateta. È stato un privilegio lavorare al Crystal Palace ieri sera, una serata europea memorabile per i giocatori e per il club. Non ho assolutamente alcun problema con il fatto che JP mi abbia messo un braccio intorno alle spalle. È stato un momento piacevole e rilassato, in cui era chiaramente molto felice e si sentiva a suo agio durante l'intervista, dopo una performance così brillante".