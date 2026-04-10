Pietro Lo Monaco, ex centrocampista italiano, ha fatto il suo intervento ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport, per commentare l'amara sconfitta per 3-0 di ieri contro il Crystal Palace. Ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Lo Monaco: “Al ritorno gliene puoi fare 3, ma dietro poverini non difendono”
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Lo Monaco: “Al ritorno gliene puoi fare 3, ma dietro poverini non difendono”
A voi le dichiarazioni di Pietro Lo Monaco al Pentasport di oggi.
L'allenatore viene scelto in base agli obiettivi che hai e alle ambizioni che vuoi costruire. L'allenatore deve dimostrare capacità di esprimere lavoro in campo, deve prendere il meglio da ogni suo giocatore. La Fiorentina ha avuto dei buoni mister, ha scelto anche gente più "giovane": vedi Italiano.
Si è persa "l'arte del difendere"—
La Fiorentina di quest'anno non ha difensori, poverini, che conoscano i principi più elementari dell'arte del difendere. Come è possibile che si dimentichino il difensore alle spalle? E anche gli allenatori non insegnano più il modo giusto per difendere. Se manca ai giocatori è proprio perché non gli è mai stato insegnato. Davis a Udine sembrava Maradona, gli si aggrappavano... Fanno diventare fenomeno chi non lo è.
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