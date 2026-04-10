Oggi, al Pentasport di Radio Bruno, Bernardo Brovarone ha fatto il suo intervento, per commentare la partita di ieri a Londra:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Brovarone: “Potevamo conquistare l’Europa League. Gosens peggio di Gud”
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Brovarone: “Potevamo conquistare l’Europa League. Gosens peggio di Gud”
Le parole di Bernardo Brovarone al Pentasport odierno
Nei nostri avversari, io ho visto una squadra "normale", non hanno quasi nulla di ciò che avevano l'anno scorso. Non andavano troppo forte per metterci davvero in difficoltà. In questa competizione ci sono squadre di basso livello: questa coppa la potevamo vincere, avremmo potuto conquistare l'Europa League.... ma come mai una squadra si presenta a Londra in queste condizioni? E come fa Vanoli a non spiegare al gruppo i limiti che hanno? Siamo blandi, sembra che ci sentiamo superiori e prendiamo 3 gol. Al ritorno sarà difficilissimo ribaltarla, ma potevamo rimanere l'unica italiana ancora in corsa per un trofeo europeo...
A caccia del peggiore: Gosens o Gud?
In una partita di calcio fa la differenza la garra, la voglia... così ne esci vittorioso. Noi facciamo un altro sport, ma Paratici sotto questo aspetto potrebbe avere un valore aggiunto. Noi ieri a sinistra siamo stati pessimi, a Gosens do addirittura un voto inferiore a Gudmundsson.
Largo ai giovani o meglio l'esperieza?—
Questa squadra non ti permette di essere gratuitamente ottimista... Ma perché tanti giocatori vengono considerati seconde linee? Questi giovani, se non trovano spazio qua, vadano a giocare! Fortini in primis... Anche se la mia idea rimane quella di dargli una possibilità, ma forse gli allenatori italiani hanno paura di passare dagli errori, giusti, dei più giovani. Ma guardate il Real Madrid!
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