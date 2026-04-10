Per Tyrique Mitchell è stata una gran serata. L'esterno del Crystal Palace è tornato al gol e gli Eagles hanno trionfato per 3-0. Un vantaggio considerevole in vista del ritorno al Franchi. Mitchell ha parlato ai microfoni della TnT nel post gara:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Mitchell: “Sappiamo quanto siamo forti. Dobbiamo continuare così”
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Mitchell: “Sappiamo quanto siamo forti. Dobbiamo continuare così”
Il Palace domina la Fiorentina. Tyrique Mitchell si gode una notte da sogno
"Per me tornare al gol in questa serata è stata una grande opportunità. Una grande notte, siamo ai quarti di finale di una coppa europea. Sono felice, veramente. Sapevamo quanto siamo forti in casa e quanto possiamo segnare. Speriamo di continuare così"
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