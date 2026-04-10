Glasner: “Quel momento in cui abbiamo visto quanto è forte la Fiorentina”

"La cosa più importante per me è stata la prestazione. Specialmente nel primo tempo, e negli ultimi 20-25 minuti, una grande partita. Abbiamo giocato bene, con grande energia, pressando, sempre all'attacco dell'area con i palloni in mezzo. Penso per esempio al secondo gol, dove abbiamo trovato Munoz con un bel pallonetto, questo era il piano. Sapevamo che la Fiorentina era una squadra compatta, ma abbiamo creato tante occasioni"