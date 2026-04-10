Oliver Glasner ha visto il suo Crystal Palace dominare la gara d'andata contro la Fiorentina. Il tecnico austriaco ha parlato alla TNT nel post gara, elogiando la prestazione dei suoi giocatori:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Glasner: “Quel momento in cui abbiamo visto quanto è forte la Fiorentina”
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Glasner: “Quel momento in cui abbiamo visto quanto è forte la Fiorentina”
Oliver Glasner può dirsi soddisfatto del suo Palace. Adesso alle Eagles manca solo il secondo step
"La cosa più importante per me è stata la prestazione. Specialmente nel primo tempo, e negli ultimi 20-25 minuti, una grande partita. Abbiamo giocato bene, con grande energia, pressando, sempre all'attacco dell'area con i palloni in mezzo. Penso per esempio al secondo gol, dove abbiamo trovato Munoz con un bel pallonetto, questo era il piano. Sapevamo che la Fiorentina era una squadra compatta, ma abbiamo creato tante occasioni"
Il valore viola: "Ma dall'altra parte, abbiamo visto all'inizio della ripresa, quanto è forte la Fiorentina. Abbiamo avuto bisogno della traversa e di Henderson. Il primo passo è stato fatto, adesso dobbiamo compiere il secondo a Firenze"
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