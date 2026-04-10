Oggi, durante il Pentasport di Radio Bruno, Alberto Malusci, ha commentato la sconfitta di ieri con queste parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Malusci: “Da uno come Dodò non me l’aspettavo. Cambio Comuzzo, così è rischioso”
news viola
Malusci: “Da uno come Dodò non me l’aspettavo. Cambio Comuzzo, così è rischioso”
Le dichiarazioni di Alberto Malusci, ex viola, al Pentasport di oggi.
Avevo detto che i ritmi del calcio inglese mi avrebbero preoccupato, e infatti è stato così: loro avevano tempi nettamente superiori. Non direi che è stato sbagliato l'approccio: siamo partiti bene i primi 5 minuti poi, quando hanno preso in mano la situazione, si sono dimostrati effettivamente superiori. Dopo 10 minuti, non mi aspettavo un'entrata così da un giocatore esperto come Dodo. Anche sul secondo gol: Harrison cammina, ha un passo lento, non va bene.
Comuzzo e il cambio ormai "scontato"—
Comuzzo può ancora tornare quello di prima. Per un difensore, entrare gli ultimi minuti non è facile: si rischia che entri male in partita. Giocare gli ultimi minuti è meno rischioso per un attaccante o un centrocampista. Sostituire i difensori sembra ormai diventata una routine, anche perché Pongracic deve partire titolare lunedì con la Lazio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA