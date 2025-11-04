Viola News
Trevisani: “Pioli ha sbagliato tutto. Ora si sbrighino a sostituirlo”

Le forti dichiarazioni del telecronista Riccardo Trevisani sulla gestione societaria della Fiorentina durante la giornata dell'esonero di mister Pioli.
Redazione VN

Riccardo Trevisani, telecronista italiano, si è così espresso nel corso del suo podcast "Fontana di Trevi", circa la gestione della Fiorentina durante e dopo l'esonero di Pioli.

Sono sempre stato abituato a vedere le squadre pronte con un sostituto, quando esonerano l'allenatore. Adesso invece si prendono tempo, fanno "casting" e buttano fuori nomi casuali per vedere se la piazza è d'accordo o meno, come se fosse una cosa decisa da tutti. Ci sono delle persone pagate fior di quattrini per decidere, quindi che decidessero. 

Su Pioli e i giocatori...

—  

Non funziona più nulla in questa squadra: è una somma di giocatori che scendono in campo. L'allenatore ci ha capito pochissimo e ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare, nonostante conoscesse la piazza. Alla fine ne ha pagato le conseguenze e penso che non sia difendibile. Insieme a lui, sono responsabili i giocatori e la società. Ma sono convinto che, se venisse preso un buon allenatore, la Fiorentina si potrebbe salvare entro Febbraio e magari, fino a Maggio si divertirebbe anche.

 

