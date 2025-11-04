Guetta: “Pioli come Mario Gomez. Cessione Fiorentina? Il VP non aiuta”

Nel corso del Pentasport di Radio Bruno, il direttore David Guetta, si è così espresso per quanto riguarda la situazione dell'allenatore in casa Fiorentina, dopo l'ufficialità dell'esonero di Pioli:
Che i giocatori abbiano chiamato Palladino perché vogliono il suo ritorno? Mi sembra una follia sentirlo. Pioli lasciò la Fiorentina a metà classifica, poi arrivò Montella. Stefano non penso fosse il responsabile di quella situazione, per questo verso di lui non c'è odio. Mi ricorda la storia di Mario Gomez. Farioli non è stato preso perché in estate si era detto di non puntare più sulle scommesse. Lo scorso anno, nel girone di ritorno, mancavano gran parte dei giocatori che avevano fatto la fortuna della squadra nel girone d'andata. La rosa di quest'anno è più forte di quella dell'anno scorso, anche se non possiamo dire che Palladino abbia fatto una cattiva stagione.
Sulla possibile vendita della società—
Non abbiamo certezze che la Fiorentina sia in vendita ma, nel caso, il Viola Park non produce reddito e costa 10 milioni all'anno. Per questo potrebbe essere un problema per la cessione.
