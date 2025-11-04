I nomi per il post-Pioli non piacciono ai tifosi. E c’è chi invoca il Palladino bis

Dopo un'estate in cui la parola "ambizione" ha fatto da padrona, adesso la Fiorentina sembra più una nave che sta affondando. I risultati scadenti, la contestazione furibonda, il ds dimissionario e Pioli con le valigie in mano dopo appena dieci giornate di campionato. Tutti elementi che hanno portato la tifoseria alla contestazione, oltre all'umore nero. Dai social emergono sentimenti di rabbia e frustrazione, un'intera città delusa da questa Fiorentina.

Nel frattempo il club sta lavorando per trovare un nuovo allenatore, ma i nomi circolati non hanno contribuito a risollevare l'entusiasmo della piazza. D'Aversa e Vanoli sono i principali candidati, ma gli innumerevoli commenti apparsi sui profili social su Raffaele Palladino fanno pensare che il preferito dai tifosi per la panchina viola sia proprio lui. Un ritorno, però, da considerare un’utopia. Lo riporta La Repubblica.