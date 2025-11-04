Repubblica: “La Fiorentina chiede le dimissioni a Pioli. Il motivo dietro il no”

Commisso, Ferrari e Goretti sono chiamati a mettere le basi per la Fiorentina del futuro con un impegno su tre fronti: quello legale per per trovare una quadra per l’addio di Pioli, quello tecnico per il successore in panchina con D’Aversa primo nome e Vanoli sullo sfondo, senza tralasciare il post Pradé con la candidatura di Petrachi che avanza.
Per quanto riguarda il tecnico ex Milan è stato messo alla porta dopo la partita contro il Lecce emblema della sua incompatibilità con lo spogliatoio. La società ha chiesto a Pioli le dimissioni, il tecnico ha risposto di no. Soprattutto per questione di principio: a Coverciano, durante i corsi per allenatori, la regola numero uno che viene insegnata è quella di non dimettersi mai, almeno che non si intacchino aspetti relativi alla persona e alla professionalità. Nel 2019 infatti Pioli aveva fatto un passo indietro dopo un duro comunicato dei Della Valle che aveva messo in dubbio la sua professionalità.
La Fiorentina dunque ha proposto una buonuscita che consenta a Pioli di ottenere una parte della cifra che avrebbe dovuto ricevere fino al 2028. Ma la trattativa non è pronta a sbloccarsi. Lo riporta La Repubblica.
