Repubblica: “La Fiorentina chiede le dimissioni a Pioli. Il motivo dietro il no”

Commisso, Ferrari e Goretti sono chiamati a mettere le basi per la Fiorentina del futuro con un impegno su tre fronti : quello legale per per trovare una quadra per l’addio di Pioli, quello tecnico per il successore in panchina con D’Aversa primo nome e Vanoli sullo sfondo, senza tralasciare il post Pradé con la candidatura di Petrachi che avanza.

Per quanto riguarda il tecnico ex Milan è stato messo alla porta dopo la partita contro il Lecce emblema della sua incompatibilità con lo spogliatoio. La società ha chiesto a Pioli le dimissioni, il tecnico ha risposto di no. Soprattutto per questione di principio: a Coverciano, durante i corsi per allenatori, la regola numero uno che viene insegnata è quella di non dimettersi mai, almeno che non si intacchino aspetti relativi alla persona e alla professionalità. Nel 2019 infatti Pioli aveva fatto un passo indietro dopo un duro comunicato dei Della Valle che aveva messo in dubbio la sua professionalità.