La Nazione

Fiorentina, 4 punti in 10 turni: negli ultimi 8 anni non si è salvato nessuno

I numeri pietosi di questa Fiorentina
Redazione VN

Fare peggio della Fiorentina di Carletto Mazzone 1977-78, che alla decima giornata aveva conquistato un solo successo e 4 pareggi, sembrava impossibile. Purtroppo c'è riuscita la squadra di Pioli che, col bilancio di 4 pareggi e 6 sconfitte nei primi 10 turni di campionato, ha addirittura stabilito due record storici della squadra gigliata in Serie A dopo le prime 10 gare: nessun successo e peggior rendimento assoluto.

L'unico precedente su cui poter riporre qualche speranza è legato ai zero punti e all'ultimo posto in classifica della Fiorentina di Prandelli nel 2006-07, con la squadra viola che, però, come ben ricordiamo, aveva appena neutralizzato la penalizzazione iniziale di 15 punti e si apprestava alla scalata verso la zona Uefa.

La cruda realtà, invece, ci consegna un dato decisamente negativo quanto tremendo per la situazione attuale della formazione gigliata: negli ultimi 8 campionati nessuna squadra si è salvata con almeno 4 punti dopo i primi 10 turni. Lo scrive Roberto Vinciguerra su la Nazione.

