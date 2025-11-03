Fiorentina, 4 punti in 10 turni: negli ultimi 8 anni non si è salvato nessuno

Fare peggio della Fiorentina di Carletto Mazzone 1977-78, che alla decima giornata aveva conquistato un solo successo e 4 pareggi, sembrava impossibile. Purtroppo c'è riuscita la squadra di Pioli che, col bilancio di 4 pareggi e 6 sconfitte nei primi 10 turni di campionato, ha addirittura stabilito due record storici della squadra gigliata in Serie A dopo le prime 10 gare: nessun successo e peggior rendimento assoluto.