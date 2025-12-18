Serena: “Sono contrario alle rivoluzioni. Obiettivo 7 punti nelle prossime tre gare”

"Dispiace che una partita europea venga considerata poca roba. Penso però che la priorità sia il campionato. La Fiorentina deve ottenere i tre punti, perché più il tempo passa maggiori sono le paure. La sfida è grande e difficile. In campo scendono i calciatori, quindi sono loro che devono tirare fuori la Fiorentina dalle sabbie mobili. Le altre squadre della bassa classifica ogni tanto vincono, mentre i viola no. Il mercato di gennaio? Sono contrario alla rivoluzione. Non c'è tanto tempo. La forza per salvarsi dovranno trovarla dentro lo spogliatoio.