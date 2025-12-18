Michele Serena, ex difensore viola e compagno di Vanoli al Parma, ha parlato oggi ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno riguardo al momento della Fiorentina. Ecco le sue parole:
news viola
Serena: “Sono contrario alle rivoluzioni. Obiettivo 7 punti nelle prossime tre gare”
"Dispiace che una partita europea venga considerata poca roba. Penso però che la priorità sia il campionato. La Fiorentina deve ottenere i tre punti, perché più il tempo passa maggiori sono le paure. La sfida è grande e difficile. In campo scendono i calciatori, quindi sono loro che devono tirare fuori la Fiorentina dalle sabbie mobili. Le altre squadre della bassa classifica ogni tanto vincono, mentre i viola no. Il mercato di gennaio? Sono contrario alla rivoluzione. Non c'è tanto tempo. La forza per salvarsi dovranno trovarla dentro lo spogliatoio.
Vanoli?—
"Non è riuscito ad incidere. Però non cambierei più la guida tecnica. Perché vorrebbe dire cambiare ancora lo staff. Rischieresti di creare più casino nella testa dei giocatori. Nella prossime tre partite la Fiorentina dovrà prendere 7 punti. Meno sarebbero un grosso problema."
© RIPRODUZIONE RISERVATA