Malusci duro: “Pensano tutti al proprio orticello. Non vedo una squadra compatta”

Le parole di Alberto Malusci ai microfoni del Pentasport

Redazione VN 18 dicembre 2025 (modifica il 18 dicembre 2025 | 18:48)

Alberto Malusci, ex difensore viola, ha fatto il suo intervento al Pentasport di Radio Bruno commentando così il momento della Fiorentina:

"Oggi la priorità è il campionato. In questo momento c'è troppa tranquillità, ma non ci rendiamo conto che abbiamo solamente sei punti. Non capisco chi dice di portare tutti in Serie B. Abbiamo ancora le possibilità di salvarsi. Chi non vuole rimanere alla Fiorentina può andarsene a gennaio. E' fondamentale salvare la squadra, non mi interessa di tenere i calciatori in B."

Troppe scusanti — "Dovevano continuare con il silenzio stampa. Ho sentito tanti commenti sul campo in sintetico. Ma non mi interessa, stasera la Fiorentina deve vincere e basta. Trovano sempre troppe scusanti per tutto. Non vedo una squadra, ognuno pensa al suo "orticello". Dovrebbero essere compatti e invece accadono cose impensabili. Di questi calciatori non mi innamoro di nessuno, devono tirarci fuori e basta."

Vanoli — "Mi aspettavo qualcosa di più da parte di Vanoli. Non ha cambiato niente. I moduli non fanno vincere le partite, però possono portare cambiamenti all'interno della squadra. La società adesso deve agire. Il tempo sta finendo."